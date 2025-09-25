Nei giorni scorsi Praia a Mare ha ospitato la finale nazionale del concorso Splendida d’Italia 2025, un evento che ha unito bellezza, autenticità e impegno sociale, con particolare attenzione al messaggio contro il femminicidio. Non è stata solo una finale, ma un vero e proprio percorso esperienziale, durante il quale le 55 finaliste hanno avuto l’occasione di vivere quattro giorni intensi di attività, formazione e scoperta. A rendere indimenticabile la serata della finale, tenutasi in piazza della Resistenza, è stata la presenza della madrina ufficiale Stefania Orlando, donna simbolo di eleganza, empatia ed impegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Splendida d’Italia, emozioni alla finalissima