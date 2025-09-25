Spingardi incompatibile col carcere?. Il gip vuole una relazione per decidere.

Il carcere potrebbe non essere compatibile con le condizioni di salute di Sandrino Spingardi. L’ex idraulico di 71 anni, accusato di aver ucciso a colpi di pistola la cognata Griselda Cassia Nunez durante la festa di fine asilo della nipotina, è al centro di un’istanza difensiva che punta sul suo stato di salute. Il gip del tribunale di Pesaro ha infatti chiesto accertamenti urgenti dopo la richiesta dell’avvocato Salvatore Asole, che il 18 settembre aveva depositato sei cartelle cliniche parlando di "gravissime patologie incompatibili con il carcere". Il giudice ha incaricato il medico del penitenziario di redigere una relazione, riservandosi la nomina di un perito per stabilire se Spingardi possa restare in cella o debba essere trasferito, ad esempio, in un istituto dotato di reparti specialistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

