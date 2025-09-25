Spinadello stagione autunnale al via con la mostra ’Solchi d’Appennino’

Si intitola ‘ Solchi d’Appennino – immagini sotto torchio ’ ed è l’esposizione che apre la stagione autunnale a Spinadello, il centro visite partecipato dell’area dei meandri del fiume Ronco a Selbagnone di Forlimpopoli. Frutto della ricerca condotta all’interno del laboratorio ‘Officina grafica Isia - Faenza’ guidato dal professor Enrico Versari, la mostra verrà inaugurata sabato alle 18,30 (visibile fino al 12 ottobre il sabato ore 15-19 e la domenica 10-13). In esposizione oltre 20 linoleografie realizzate dagli studenti e dalle studentesse del biennio specialistico in Design della Comunicazione, che rendono omaggio agli artisti xilografi riuniti dal faentino Francesco Nonni all’interno della rivista ‘ Xilografia ’: straordinaria e utopica impresa editoriale caratterizzata dall’assenza di testo e dall’essere composta da soli fogli recanti illustrazioni impresse "scrivendo sul legno", che dal 1924 al 1926 pubblicò i lavori dei più conosciuti autori italiani e stranieri dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spinadello, stagione autunnale al via con la mostra ’Solchi d’Appennino’

