annuncio ufficiale sulla data di uscita di spider-man: beyond the spider-verse. Il personaggio di Spider-Man continua ad essere uno dei protagonisti più amati nel panorama cinematografico e televisivo, con progetti che attraggono l’attenzione di un vasto pubblico. Tra le produzioni più attese si colloca Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo capitolo della serie animata targata Sony, che promette di concludere in modo epico la trilogia iniziata nel 2018. ritardo nella produzione e nuova data di uscita. Originariamente prevista per il 2024, la pellicola ha subito numerosi rinvii a causa di diversi imprevisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spider-Man: scoperte incredibili sul progetto Marvel