annuncio ufficiale: cambio di data di uscita di spider-man: beyond the spider-verse. La pellicola Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha visto anticipare la propria data di lancio, generando grande attesa tra gli appassionati. La produzione, diretta da Bob Persichetti e Justin K. Thompson, rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia animata dedicata a Miles Morales, dopo il successo dei primi due film. La notizia del nuovo calendario delle uscite cinematografiche evidenzia come Sony Pictures abbia deciso di spostare la release al 18 giugno 2027, una settimana prima rispetto alla precedente programmazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spider-Man: il film Beyond The Spider-Verse posticipato al 18 giugno 2027