Il nuovo film dedicato a Spider-Man, intitolato “Brand New Day”, sta generando grande interesse tra gli appassionati del supereroe. Dopo alcuni anni di attesa, si prevedono sviluppi che potrebbero riportare l’Arrampicamuri alle sue origini più autentiche, con un cast ricco di personaggi noti e una trama che promette sorprese e colpi di scena. Questo articolo analizza le informazioni finora disponibili, i dettagli sulla produzione e le anticipazioni sul contenuto del film. le aspettative su Spider-Man: Brand New Day. un ritorno alle radici dell’uomo ragno. “Brand New Day” sembra voler ripercorrere le origini più genuine di Peter Parker, lasciando da parte alcune delle recenti evoluzioni narrative del personaggio nel Marvel Cinematic Universe (MCU). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spider-Man: fuga di prigione nel video dal set di Brand New Day