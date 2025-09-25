Spider-Man | Brand New Day un video dal set mostra riprese di una fuga di prigione
Spider-Man: Brand New Day promette di essere il film che molti fan hanno sognato di vedere per anni. Sebbene il debutto dell’Uomo Ragno nell’ MCU nel film Captain America: Civil War del 2016 sia stato motivo di festa, il fatto che Spidey sia stato preso sotto l’ala protettrice di Iron Man ha portato ad alcuni grandi cambiamenti rispetto ai fumetti. Il prossimo film sembra però destinato a riportare Peter Parker alle sue origini di ragazzo di strada, con The Punisher, Scorpion, Tombstone e altri personaggi che avranno un ruolo chiave nella prima avventura di Spider-Man fedele al fumetto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: spider - brand
Spider-Man: Brand New Day, alcune indiscrezioni rivelano piani per Hulk e The Punisher
Spider-Man: Brand-New Day, quando e dove cominciano le riprese del film con Tom Holland
Spider-Man: Brand New Day – per Tom Holland rivoluzionerà notevolmente Spider-Man anche più di “No Way Home”
Scoprite le ultime indiscrezioni relative alla possibile presenza di Venom nell'attesissimo Spider-Man: Brand New Day. https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-brand-new-day-trapelati-piani-marvel-venom-829953.html?utm_medium=Social&utm_sour - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man: Brand New Day: Marvin Jones III sarà il villain Lapide: https://comicus.it/mainmenu-screen/item/70344-spider-man-brand-new-day-marvin-jones-iii-sara-il-villain-lapide… - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland torna sul set dopo l'incidente e affronta una minaccia dal passato - L'attore è tornato sul set dopo essersi ferito leggermente durante le riprese del nuovo film di Spider- Segnala movieplayer.it
Spider-Man: Brand New Day, un villain di Un nuovo universo debutta nel live action - Man: Un Nuovo Universo, Marvin Jones III riprenderà il suo personaggio in live action in Spider- Da comingsoon.it