Spider-Man | Brand New Day un video dal set mostra riprese di una fuga di prigione

Spider-Man: Brand New Day promette di essere il film che molti fan hanno sognato di vedere per anni. Sebbene il debutto dell'Uomo Ragno nell' MCU nel film Captain America: Civil War del 2016 sia stato motivo di festa, il fatto che Spidey sia stato preso sotto l'ala protettrice di Iron Man ha portato ad alcuni grandi cambiamenti rispetto ai fumetti. Il prossimo film sembra però destinato a riportare Peter Parker alle sue origini di ragazzo di strada, con The Punisher, Scorpion, Tombstone e altri personaggi che avranno un ruolo chiave nella prima avventura di Spider-Man fedele al fumetto.