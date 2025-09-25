Spider-Man | Brand New Day Tom Holland torna sul set dopo l' incidente e affronta una minaccia dal passato

Movieplayer.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore è tornato sul set dopo essersi ferito leggermente durante le riprese del nuovo film di Spider-Man. Inoltre, ricompare una vecchia conoscenza del franchise Dopo il recente infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a fermarsi, Tom Holland è tornato sul set di Spider-Man: Brand New Day, dove è anche incappato in una vecchia conoscenza del franchise Marvel. L'attore è stato avvistato durante le nuove riprese, apparentemente in forma e pronto a riprendere i panni dell'Arrampicamuri, segno che la produzione può proseguire senza ulteriori intoppi. Le immagini trapelate mostrano una sequenza spettacolare, con Peter Parker impegnato a fermare un carro armato fuori controllo, lanciando ragnatele per bloccarne le armi e impedire che provochi ulteriori danni in città. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

spider man brand new day tom holland torna sul set dopo l incidente e affronta una minaccia dal passato

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland torna sul set dopo l'incidente e affronta una minaccia dal passato

In questa notizia si parla di: spider - brand

Spider-Man: Brand New Day, alcune indiscrezioni rivelano piani per Hulk e The Punisher

Spider-Man: Brand-New Day, quando e dove cominciano le riprese del film con Tom Holland

Spider-Man: Brand New Day – per Tom Holland rivoluzionerà notevolmente Spider-Man anche più di “No Way Home”

spider man brand newSpider-Man: Brand New Day, un villain di Un nuovo universo debutta nel live action - Man: Un Nuovo Universo, Marvin Jones III riprenderà il suo personaggio in live action in Spider- Riporta comingsoon.it

spider man brand newSpider-Man: Brand New Day, un nuovo villain si aggiunge al film! - Man: Brand New Day arricchisce il cast con Marvin Jones III nei panni di Tombstone, pronto al debutto live- Come scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Spider Man Brand New