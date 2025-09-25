Spider-Man | Brand New Day Tom Holland torna sul set dopo l' incidente e affronta una minaccia dal passato

L'attore è tornato sul set dopo essersi ferito leggermente durante le riprese del nuovo film di Spider-Man. Inoltre, ricompare una vecchia conoscenza del franchise Dopo il recente infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a fermarsi, Tom Holland è tornato sul set di Spider-Man: Brand New Day, dove è anche incappato in una vecchia conoscenza del franchise Marvel. L'attore è stato avvistato durante le nuove riprese, apparentemente in forma e pronto a riprendere i panni dell'Arrampicamuri, segno che la produzione può proseguire senza ulteriori intoppi. Le immagini trapelate mostrano una sequenza spettacolare, con Peter Parker impegnato a fermare un carro armato fuori controllo, lanciando ragnatele per bloccarne le armi e impedire che provochi ulteriori danni in città. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

