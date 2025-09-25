Spider-Man | Beyond the Spider-Verse Sony annuncia la nuova data di uscita

Dopo anni di attesa e continui slittamenti, Sony ha annunciato la nuova data di uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Il capitolo finale della trilogia animata, che ha rivoluzionato il modo di raccontare l’Uomo Ragno sul grande schermo, approderà nelle sale statunitensi il 18 giugno 2027, anticipando di una settimana la precedente collocazione. Un cambiamento apparentemente minimo, ma strategico: la data cade infatti in un periodo particolarmente favorevole per il pubblico americano, in corrispondenza di due festività nazionali. L’Italia dovrà probabilmente attendere un annuncio ufficiale, ma con ogni probabilità l’uscita avverrà nello stesso periodo, se non addirittura qualche giorno prima. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Sony annuncia la nuova data di uscita

