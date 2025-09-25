Spider-Man | Beyond the Spider-Verse si scontra con Disney in una nuova data di uscita
È stata una vera montagna russa per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse di Sony, dato che il film ha avuto ben quattro date di uscita diverse nel corso dell’ultimo anno e mezzo. A un certo punto è stato addirittura cancellato dal calendario. La precedente data di uscita del tanto atteso terzo film della trilogia era il 25 giugno 2027, ma ora è cambiata e, di conseguenza, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse andrà a scontrarsi con un nuovo film della Disney. A quanto pare ci sono buone e cattive notizie riguardo a Beyond the Spider-Verse. La cattiva notizia è che il film uscirà comunque nelle sale più tardi rispetto alla data di uscita prevista in precedenza, il 4 giugno 2027, ma la buona notizia è che è stato anticipato rispetto all’ultima data, poiché Deadline riporta che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà ora nelle sale il 18 giugno 2027, che coincide anche con il weekend della Festa del Papà. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
