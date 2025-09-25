Spider-Man | Beyond the Spider-Verse | Nuova data d’uscita
Sony Pictures ha annunciato di aver modificato ancora una volta la data d’uscita Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. A due anni dall’arrivo in sala del secondo capitolo “ Spider-Man: Across the Spider-Verse “, la Sony sembra sempre intenzionata a scegliere la miglior data possibile per “ Beyond the Spider-Verse “, a tal proposito SuperHeroHype ha affermato che lo studios ha nuovamente cambiato lo slot d’uscita, ma questa volta anticipando l’uscita. Ricordiamo che in precedenza il film avrebbe dovuto uscire il 4 giugno 2027. Quando uscirà al cinema Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?. La nuova data d’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse scelta da Sony è il 18 giugno 2027. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
