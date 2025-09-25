Spider-Man | Beyond the Spider-Verse l’uscita anticipata di una settimana
Miles Morales tornerà nei cinema con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo capitolo della trilogia animata della Sony dedicata all’Uomo Ragno, ha anticipato la sua uscita al 18 giugno 2027. L’adattamento Marvel era precedentemente previsto per il 25 giugno. Nella sua nuova data, il film uscirà intorno a due festività, la Festa del Papà e il Juneteenth. Arriverà però una settimana dopo il live-action della Universal Dragon Trainer 2 e lo stesso giorno dell’avventura animata della Disney Gatto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
