Spider-Man | Beyond the Spider-Verse esce una settimana prima
anticipata l’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. La saga animata dedicata a Spider-Man si prepara a tornare sul grande schermo con un’anteprima di una settimana rispetto alle date inizialmente previste. Il terzo capitolo della trilogia, prodotto dalla Sony Pictures, sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 18 giugno 2027, anziché il 25 giugno come annunciato in precedenza. Questa scelta strategica permette di posizionare il film in un periodo che coincide con due festività importanti, la Festa del Papà e il Juneteenth. le caratteristiche principali di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
