Spider-Man Beyond the Spider-Verse | data di uscita e anticipazioni

anticipata l'uscita di spider-man: beyond the spider-verse, il ritorno di miles morales al cinema prima del previsto. Le aspettative dei fan di Miles Morales sono cresciute con la notizia dell'anticipo dell'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Il terzo capitolo della celebre trilogia animata, realizzata da Sony e Marvel, arriverà nelle sale cinematografiche il 18 giugno 2027, una settimana prima rispetto alla data inizialmente prevista, fissata per il 25 giugno. Questa scelta strategica permette di sfruttare due eventi importanti negli Stati Uniti, come la Festa del Papà e il Juneteenth, festività che celebra la fine della schiavitù.

