Spider-Man Beyond the Spider-Verse buone notizie | anticipata la data d’uscita del film che chiude la trilogia

Dopo i continui rinvii, la Sony sembra aver trovato la strada giusta per terminare i lavori dell'ultimo capitolo della trilogia in tempo utile La Sony Pictures ha anticipato la data d'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo capitolo della trilogia animata dedicata all'Uomo Ragno. L'adattamento Marvel era precedentemente previsto per il 25 giugno 2025, ma è stato anticipato di una settimana e adesso approderà nelle sale il 18 giugno. La pellicola in questo modo uscirà a cavallo tra due festività, la Festa del Papà e il Juneteenth (Festa che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

