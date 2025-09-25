SPEZIA A TESTA ALTA Aquile fuori dalla Coppa ma solo ai calci di rigore

2 SPEZIA 2 (6-5 dopo i calci di rigore) (3-5-2): Suzuki; Delprato (46’ Circati), Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Estevez (70’ Keita), Sorensen (46’ Plicco), Lovik; Benedyczak (73’ Cutrone), Pellegrino (79’ Bernabè). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Almqvist, Valeri, Begic, Oristanio, Trabucchi, D’Intino, Cardinali, Mikolajewski. All.: Cuesta. SPEZIA (3-5-2): Sarr; Onofri (79’ Soleri), Cistana, Jack; Vignali (70’ Candela), Cassata (57’ Kouda), Nagy, Comotto, Aurelio; Artistico (57’ Lapadula), Vlahovic. A disposizione: Mascardi, Loria, Esposito, Di Serio, Mateju, Hristov, Lorenzelli. All.: D’Angelo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

