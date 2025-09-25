Sperlonga ospita l’ANCI Lazio Training Camp 2025 | tra formazione innovazione e prospettive per i territori

"Un momento di confronto e formazione per gli amministratori locali del Lazio, dedicato a fondi europei, transizione digitale e ambientale, e sviluppo sostenibile dei territori." Sperlonga, 25 settembre 2025 – Si è aperto a Sperlonga l’ANCI Lazio Training Camp 2025, l’evento di formazione e c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Sperlonga ospita l’ANCI Lazio Training Camp 2025: tra formazione, innovazione e prospettive per i territori”

In questa notizia si parla di: sperlonga - ospita

Notte Bianca Sperlonga - facebook.com Vai su Facebook

Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Sinibaldi (Presidente ANCI Lazio): “Formazione e dialogo tra amministratori, imprese e cittadini strada giusta per futuro territorio” - “L’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio, che Sperlonga accoglie con grande entusiasmo, ha tutti i presupposti per avviare un ... iltempo.it scrive

Dal 25 al 27 settembre a Sperlonga l’ANCI Lazio Training Camp 2025, formazione e innovazione per il futuro dei territori - Sperlonga, 24 settembre 2025 – Sperlonga si appresta ad accogliere l’ANCI Lazio Training Camp 2025, l’evento di formazione e ... Scrive affaritaliani.it