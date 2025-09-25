Sperlonga ANCI Lazio Training Camp 2025 Sinibaldi Presidente ANCI Lazio | Prioritaria collaborazione tra amministratori imprese e cittadini per far crescere il territorio

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio, che Sperlonga accoglie con grande entusiasmo, ha tutti i presupposti per avviare un proficuo dibattito sui temi che devono diventare un punto di riferimento concreto per chi vuole costruire il futuro dei nostri territori. Siamo convinti che avviare n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sperlonga anci lazio training camp 2025 sinibaldi presidente anci lazio prioritaria collaborazione tra amministratori imprese e cittadini per far crescere il territorio

© Ilgiornaleditalia.it - Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025, Sinibaldi (Presidente ANCI Lazio): “Prioritaria collaborazione tra amministratori, imprese e cittadini per far crescere il territorio”

In questa notizia si parla di: sperlonga - anci

Roma. Presentato il Training Camp 2025 di Anci Lazio. A Sperlonga dal 25 al 27 Settembre, innovazione e formazione per i Comuni del futuro

ANCI Lazio Training Camp 2025, il 10 settembre a Sperlonga la conferenza stampa di presentazione

A Sperlonga arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025, tre giorni di formazione e innovazione per i territori del futuro

sperlonga anci lazio trainingSperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Sinibaldi (Presidente ANCI Lazio): “Formazione e dialogo tra amministratori, imprese e cittadini strada giusta per futuro territorio” - “L’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio, che Sperlonga accoglie con grande entusiasmo, ha tutti i presupposti per avviare un ... Lo riporta iltempo.it

sperlonga anci lazio trainingDal 25 al 27 settembre a Sperlonga l’ANCI Lazio Training Camp 2025, formazione e innovazione per il futuro dei territori - Sperlonga, 24 settembre 2025 – Sperlonga si appresta ad accogliere l’ANCI Lazio Training Camp 2025, l’evento di formazione e ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Sperlonga Anci Lazio Training