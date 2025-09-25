Spazzamare | recuperate sei big bags di materiali misti nell' estate 2025

Sono sei le big bags di materiali misti, principalmente imballaggi in plastica e monouso, recuperate grazie al lavoro dello spazzamare Salerno Pulita per la stagione estiva 2025. Nei giorni più caldi sono state rinvenute e recuperate molte alghe e, dopo la pioggia, tantissimi rifiuti legnosi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Battello spazzamare in azione sul litorale castellano: recuperate 4 tonnellate di rifiuti

