Spazio Alfieri riapre con ospiti in sala gli attori protagonisti del film The voice of Hind Rajab

Firenzetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione dello Spazio Alfieri inizia con un film potente e ineludibile della celebrata regista Kaouther Ben Hania, The voice of Hind Rajab, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e tratto da una sconcertante storia vera. Sabato 27. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

