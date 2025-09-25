Spavento Alcaraz a Tokyo lo spagnolo si accascia a terra La smorfia di dolore per la caviglia – Il video

Momenti di paura per Carlos Alcaraz durante il suo match d’esordio all’ Atp 500 di Tokyo contro l’argentino Sebastian Baez. Il numero uno al mondo ha accusato un problema alla caviglia sinistra nel quinto game del primo set, dopo aver effettuato un cambio di direzione. Lo spagnolo si è accasciato al suolo visibilmente dolorante, rimanendo a terra per diversi minuti mentre lo staff medico valutava le sue condizioni. Le immagini hanno subito fatto preoccupare i tifosi presenti sui campi del torneo giapponese. Il ritorno in campo con la fasciatura. Dopo il trattamento medico, Alcaraz ha deciso di proseguire il match nonostante il dolore, scendendo nuovamente in campo con una vistosa fasciatura alla caviglia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: spavento - alcaraz

Alcaraz si infortuna, stringe i denti e batte Baez: "Che spavento, ho pensato di non continuare"

Atp Tokyo - Alcaraz vince all'esordio dopo un grande spavento. Bene Rune e Ruud. Problema alla caviglia destra per lo spagnolo, che è riuscito a proseguire e a ritrovare sensazioni migliori in campo https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/1020 - X Vai su X

Federer va all’attacco: “Sinner e Alcaraz vengono favoriti troppo, ecco perché” - facebook.com Vai su Facebook

Atp Tokyo - Alcaraz vince all'esordio dopo un grande spavento. Bene Rune e Ruud - Problema alla caviglia destra per lo spagnolo, che è riuscito a proseguire e a ritrovare sensazioni migliori in campo ... Secondo tennisworlditalia.com

Alcaraz, problema alla caviglia all’Atp Tokyo 2025: si accascia a terra e poi torna in campo - Spavento per Carlos Alcaraz nel match d'esordio all'Atp Tokyo 2025, contro Sebastian Baez (argentino n°41 della classifica). Si legge su msn.com