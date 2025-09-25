Spartacus | data di uscita e nuove immagini di house of ashur

annuncio ufficiale e data di uscita di spartacus: house of ashur. La data di lancio di Spartacus: House of Ashur è stata finalmente comunicata, accompagnata dalla diffusione di nuove immagini che anticipano l’atmosfera della serie. Questo spin-off, derivato dal celebre show trasmesso su Starz tra il 2010 e il 2013, si propone di approfondire ulteriormente le vicende dell’iconico gladiatore in un contesto storico rivisitato. trama e ambientazione della serie. Spartacus: House of Ashur riprende la narrazione con un elemento innovativo rispetto alla versione originale, ossia la sopravvivenza del personaggio Ashur (interpretato da Nick Tarabay), contraddicendo la sua morte avvenuta durante l’eruzione del Vesuvio in Spartacus: Vengeance. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

