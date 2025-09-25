Spari contro l’anti immigrazione Usa Due morti e un ferito grave a Dallas

Attentatore colpisce un centro Ice, l’agenzia federale che scova i clandestini, per poi suicidarsi. Sui proiettili la rivendicazione. Nei mesi scorsi i vertici dem avevano criminalizzato gli agenti: «È una moderna Gestapo».. Raid dell’Idf sull’ospedale Al Shifa: «Era un centro di terroristi, abbiamo i video». Hamas: «Il riconoscimento dello Stato di Palestina è il risultato della nostra fermezza».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Spari contro l’anti immigrazione Usa. Due morti e un ferito grave a Dallas

Gli spari sull’agenzia anti immigrazione

