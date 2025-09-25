Sparatoria in strada a Bruino | uomo ferito da un colpo di pistola durante una colluttazione

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un italiano di 64 anni è stato ferito a una gamba con un colpo di pistola nella prima mattinata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, in via Volvera a Bruino. Si è trattato di una rapina avvenuta davanti alla casa in cui abita, a quanto pare in modo abusivo. Un secondo colpo non è andato a segno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: sparatoria - strada

Sparatoria in strada a Bruino: uomo ferito da un colpo di pistola durante una colluttazione - Un italiano di 64 anni è stato ferito a una gamba con un colpo di pistola nella prima mattinata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, in via Volvera a Bruino.

sparatoria strada bruino uomoSparatoria a Buccinasco, uomo colpito a fucilate nelle campagne: è grave, ha ferite al volto e al petto - La vittima, di origine nordafricana, è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti anche con un elicottero. milano.corriere.it scrive

