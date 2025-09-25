Sparatoria in strada a Bruino | uomo ferito da un colpo di pistola davanti a una colluttazione

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un italiano di 64 anni è stato ferito a una gamba con un colpo di pistola nella prima mattinata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, in via Volvera a Bruino, dove abita in modo abusivo. Un secondo colpo non è andato a segno. Il tutto nel corso di una colluttazione davanti agli occhi della moglie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: sparatoria - strada

