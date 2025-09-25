Spalletti ritorna sulla Nazionale | L’esperienza con l’Italia mi martella ancora nella testa questa squadra deve andare al Mondiale Scudetto? Juve e Milan hanno meno chance di queste due squadre

Spalletti ritorna sulla Nazionale: tutte le dichiarazioni dell’ex CT dell’Italia anche sulla lotta scudetto. L’ex CT dell’ Italia Luciano Spalletti ha parlato a margine del festival Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo. PAROLE – «L’esperienza con l’Italia mi martella ancora nella testa. Accetto il dolore che ha lasciato perché non è andata come volevo, ma mi riconosco un impegno totale. Poi naturalmente si riparte anche se ora c’è la fase del dolore acuto. Acerbi? C’erano anche altre persone della Federazione, potete chiedere a loro se ho detto la verità oppure no. In maniera corretta ho fatto le convocazioni e una telefonata dove quasi gli ho chiesto scusa, riconoscendogli quella che è stata la sua bravura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

