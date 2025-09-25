Spalletti L' esperienza in Nazionale mi martella in testa

"L'Italia andrà ai Mondiali, deve andarci", dice l'ex ct azzurro AREZZO - "In questo momento l'esperienza con l'Italia mi sta martellando forte in testa. Sinceramente parlando non mi sono posto l'obiettivo di doverla dimenticare, si accetta tutto". Lo ha dichiarato l'ex commissario tecnico della Nazionale.

Spalletti ritorna sulla Nazionale: «L’esperienza con l’Italia mi martella ancora nella testa, questa squadra deve andare al Mondiale. Scudetto? Juve e Milan hanno meno chance di queste due squadre»

