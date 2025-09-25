Spalletti | La Nazionale come un martello in testa Esclusione Acerbi condivisa con Buffon Gattuso tatticamente bravo…

L'ex CT dell'Italia Luciano Spalletti è intervenuto a margine del festival Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo. Le sue parole: «L'esperienza con l'Italia mi martella ancora nella testa. Accetto il dolore che ha lasciato perché non è andata come

Nazionale, Albertini: “Mi sono stupito della gestione dell’esonero di Spalletti”

Spalletti Juve può tornare d’attualità? Tutta la verità sull’ex ct della Nazionale dopo le voci di questi ultimi giorni: cosa filtra

Spalletti sull’addio all Nazionale: «Non mi passa mai. Ho voluto insistere su quelle cose, ma…»

Spalletti “L’esperienza in Nazionale mi martella in testa” - AREZZO (ITALPRESS) – “In questo momento l’esperienza con l’Italia mi sta martellando forte in testa. Scrive italpress.com

Spalletti "l'Italia mi martella in testa, in fase dolore acuto" - Non mi sono ancora posto l'obiettivo di dimenticare, anzi accetto tutto, anche il dolore, perché non è andata come volevo. msn.com scrive