Spalletti incorona il Napoli | Avete una chance in più di Milan e Juve

Le sue parole pesano come macigni, cariche di affetto, competenza e storia. Al Festival del Calcio Italiano, Luciano Spalletti ha presentato il suo libro, ma ha anche aperto il suo cuore, parlando del Napoli con l’amore di sempre e lanciando un’investitura potentissima per la corsa allo scudetto. Spalletti, riflessioni intense sul Napoli e la lotta scudetto: “Una squadra tostissima”. Luciano Spalletti e Antonio Conte, ex compagni e protagonisti del Napoli campione L’analisi del CT della Nazionale è lucida e diretta. Quando gli si chiede della lotta al vertice, non ha esitazioni. “Il Milan lo vedo in perfetta condizione, ma il Napoli è una squadra tostissima che viene dalle certezze dello scorso anno”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Spalletti incorona il Napoli: “Avete una chance in più di Milan e Juve”

In questa notizia si parla di: spalletti - incorona

Napoli, Gravina e Spalletti ancora insieme dopo l'Italia a due passi dal mare - Una super serata quella di sabato al Maya Experience, la struttura di Massa Lubrense che ha ospitato il compleanno di Luigi Rapullino, CEO di Sideralba Spa che per le 50 candeline ha ospitato amici e ... Si legge su ilmattino.it

A casa di Luciano Spalletti: “Il calcio mi ha rovinato la vita” - Mentre le quattro ruote motrici affondano nel sentiero sterrato e ci lasciamo alle spalle la vigna, Luciano Spalletti chiama e richiama il suo cane, che ci corre dietro con una fiducia incrollabile: ... Scrive repubblica.it