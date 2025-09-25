Spalletti dopo l'esonero da CT | L'esperienza dell'Italia mi sta martellando ancora forte in testa

Luciano Spalletti torna sull'esonero da CT dell'Italia: "Mi martella ancora nella testa anche se accetto il dolore che ha lasciato perché non è andata come volevo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spalletti - dopo

Castan: «Dopo il tumore al cervello Spalletti mi umiliò: “il tuo livello è il Frosinone, con me non giochi più»

Roma, Castan shock: "Dopo il tumore Spalletti mi disse che il mio livello era il Frosinone"

Spalletti Juve può tornare d’attualità? Tutta la verità sull’ex ct della Nazionale dopo le voci di questi ultimi giorni: cosa filtra

Nations League, Italia-Germania 1-2. Spalletti: “Pagate troppo care un paio di situazioni”. Il video Dopo la sconfitta a San Siro il ct azzurro: "Sicurissimo che a Dortmund andiamo a giocarcela" - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti dopo l’esonero da CT: “L’esperienza dell’Italia mi sta martellando ancora forte in testa” - Luciano Spalletti torna sull'esonero da CT dell'Italia: "Mi martella ancora nella testa anche se accetto il dolore che ha lasciato perché non è ... Lo riporta fanpage.it

Spalletti non scorda l'esperienza da CT e vede Inter e Napoli avanti su Juve e Milan - com/it come Spalletti non scorda l'esperienza da CT e vede Inter e Napoli avanti su Juve e Milan. msn.com scrive