Spalletti | Complimenti a Gattuso Napoli? Conte e il club hanno lavorato benissimo
"> L’ex ct azzurro da Arezzo tra il dolore per l’addio alla Nazionale, il caso Acerbi e la corsa scudetto: «Inter e Napoli hanno qualcosa in più» Dal festival “Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo” di Arezzo, Luciano Spalletti è tornato a parlare dopo l’esonero dalla panchina dell’Italia. Intervistato dai media presenti, l’ex ct ha affrontato vari temi, dal rapporto con la Nazionale al campionato di Serie A. Lo riporta TuttoMercatoWeb. «Con l’Italia dolore acuto, ma ho dato tutto» «In questo momento l’esperienza dell’Italia mi sta ancora martellando forte in testa – ha detto Spalletti –. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
