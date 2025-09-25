Spalletti a cuore aperto | Con l’Italia non è andata come volevo e questo mi martella ancora! Chivu diventerà un grande e la telefonata con Acerbi…

L’ex commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, torna sul suo addio alla Nazionale e risponde alle parole di Acerbi. Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale italiana, ha partecipato al “Festival del Calcio Italiano”, affrontando diversi temi tra cui il suo periodo sulla panchina azzurra e le recenti dichiarazioni di Francesco Acerbi, difensore dell’ Inter. Spalletti ha spiegato di aver gestito correttamente convocazioni e rapporti con i calciatori, riconoscendo il valore di Acerbi e lodando il lavoro di Gattuso (il ct che ha preso il suo posto). Sul futuro, l’ex allenatore ha espresso fiducia nell’Inter guidata da Cristian Chivu, definendolo un tecnico destinato a crescere e sottolineando il potenziale dei giovani come Pio Esposito e Giovanni Leoni, promettenti sia fisicamente che tecnicamente, pronti a farsi valere nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

