Spal i colpi di Malivojevic per trovare il gol Il trequartista serbo può tornare disponibile

È una settimana molto delicata per la Spal, che dopo la partenza in campionato col freno a mano tirato deve necessariamente cominciare a spingere sull'acceleratore. Mister Di Benedetto e la sua squadra hanno analizzato con attenzione la partita di Budrio, dove i biancazzurri hanno comandato la partita per un'ora senza trovare la via del gol, prima di venire beffati in maniera clamorosa. Il ko col Medicina Fossatone ha portato con sé anche altre scorie: Giacomel è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo, che ha fermato fino a mercoledì 8 ottobre il preparatore atletico Ansaloni "per gravi proteste nei confronti dell'arbitro".

