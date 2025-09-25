Spaceballs 2 | il ritorno di Rick Moranis nel cast
annuncio ufficiale e dettagli sul cast di spaceballs 2. Una notizia di grande interesse nel mondo del cinema riguarda l’imminente produzione di Spaceballs 2, il sequel del celebre film parodico del 1987 dedicato a Star Wars. Recenti aggiornamenti confermano il ritorno di alcuni attori iconici e l’ingaggio di nuove star, con la produzione che sta entrando nella fase iniziale delle riprese. In questo articolo vengono analizzati i principali dettagli riguardanti il cast, le tempistiche di uscita e le novità più rilevanti. comunicazioni ufficiali sulla produzione e cast. Nel giugno 2024, è stata annunciata ufficialmente la realizzazione di Spaceballs 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Rick Moranis torna in Spaceballs 2: il ritorno atteso spiegato da Josh Gad
Spaceballs 2: Rick Moranis tornerà come Lord Casco? Sembra di sì. Tutti gli aggiornamenti sulla pellicola A quasi quarant’anni dall’uscita, il seguito del cult di Mel Brooks prende finalmente forma con a bordo Josh Gad e il probabile ritorno di Rick Moranis # - facebook.com Vai su Facebook
Balle Spaziali 2, colpaccio: Rick Moranis è a bordo! Josh Gad svicola, ma la conferma è vicina - Rick Moranis non recita dal 1997, ma il suo grande ritorno sembra essere proprio dietro l'angolo. comingsoon.it scrive
Balle spaziali 2: nel sequel di Mel Brooks anche il ritorno di Rick Moranis al cinema dopo quasi trent'anni - La star di Ghostbusters ha confermato che tornerà sul grande schermo dopo aver lasciato la carriera di attore per dedicarsi alla famiglia. Scrive movieplayer.it