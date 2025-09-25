Spaceballs 2 | il ritorno di Rick Moranis nel cast

Jumptheshark.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annuncio ufficiale e dettagli sul cast di spaceballs 2. Una notizia di grande interesse nel mondo del cinema riguarda l’imminente produzione di Spaceballs 2, il sequel del celebre film parodico del 1987 dedicato a Star Wars. Recenti aggiornamenti confermano il ritorno di alcuni attori iconici e l’ingaggio di nuove star, con la produzione che sta entrando nella fase iniziale delle riprese. In questo articolo vengono analizzati i principali dettagli riguardanti il cast, le tempistiche di uscita e le novità più rilevanti. comunicazioni ufficiali sulla produzione e cast. Nel giugno 2024, è stata annunciata ufficialmente la realizzazione di Spaceballs 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

spaceballs 2 il ritorno di rick moranis nel cast

© Jumptheshark.it - Spaceballs 2: il ritorno di Rick Moranis nel cast

In questa notizia si parla di: spaceballs - ritorno

Rick Moranis torna in Spaceballs 2: il ritorno atteso spiegato da Josh Gad

spaceballs 2 ritorno rickBalle Spaziali 2, colpaccio: Rick Moranis è a bordo! Josh Gad svicola, ma la conferma è vicina - Rick Moranis non recita dal 1997, ma il suo grande ritorno sembra essere proprio dietro l'angolo. comingsoon.it scrive

Balle spaziali 2: nel sequel di Mel Brooks anche il ritorno di Rick Moranis al cinema dopo quasi trent'anni - La star di Ghostbusters ha confermato che tornerà sul grande schermo dopo aver lasciato la carriera di attore per dedicarsi alla famiglia. Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Spaceballs 2 Ritorno Rick