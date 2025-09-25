Spaceballs 2 e Star Wars | 8 curiosità nascoste nella foto del cast

Jumptheshark.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo scatto ufficiale del cast di Spaceballs 2 anticipa già molte delle tematiche e delle parodie che caratterizzeranno il film. La scena, che riprende lo stile della celebre foto di gruppo di Star Wars: Il Risveglio della Forza, è ricca di dettagli che richiamano la saga originale e i suoi elementi più iconici, con un tocco umoristico tipico del franchise creato da Mel Brooks. In questo articolo si analizzeranno gli aspetti principali di questa immagine, evidenziando le possibili direzioni narrative e le citazioni nascoste. 1. la scena del cast come parodia del table read di star wars: the force awakens. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

spaceballs 2 e star wars 8 curiosit224 nascoste nella foto del cast

© Jumptheshark.it - Spaceballs 2 e Star Wars: 8 curiosità nascoste nella foto del cast

In questa notizia si parla di: spaceballs - star

spaceballs 2 star warsEven Spaceballs 2's cast reveal is a Star Wars spoof - Returning for Spaceballs 2 are Rick Moranis as Dark Helmet, Bill Pullman as Lone Starr, Daphne Zuniga as Vespa, George Wyner as (presumably) Colonel Sandurz, and Mel Brooks as Yogurt and Skroob. Si legge su polygon.com

spaceballs 2 star warsRick Moranis Is Officially Out of Retirement for ‘Spaceballs 2’ - awaited 'Star Wars' sendup's sequel—and it's still finding fun ways to poke at the galaxy far, far away. Secondo gizmodo.com

Cerca Video su questo argomento: Spaceballs 2 Star Wars