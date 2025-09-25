Spacciatore arrestato in centro Il ‘self service’ della droga nella stanza di un albergo

La stanza di un albergo del centro era diventato una sorta di ‘self service’ della droga. La tecnica ideata dallo spacciatore arrestato lunedì sera dai carabinieri era semplice, efficace e, soprattutto, gli permetteva di non impegnarsi in prima persona nello scambio delle dosi. Purtroppo però, anche grazie all’attenzione e alla pronta reazione degli abitanti della zona, il suo piano è stato scoperto e mandato a monte. Ma andiamo con ordine. Tutto comincia con alcune segnalazioni arrivate all’attenzione dei carabinieri da parte dei cittadini che vivono intorno a quell’hotel. Le voci parlavano di un via vai decisamente anomalo (anche per una struttura ricettiva) che pareva ruotare intorno a un cliente, un 35enne tunisino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

