Strani movimenti nel Mar Cinese Meridionale. Negli ultimi mesi la Marina cinese avrebbe più volte testato i suoi sottomarini senza equipaggio nei pressi dell'isola di Hainan. A rendere la vicenda misteriosa c'è il fatto che i mezzi impiegati da Pechino, di gran lunga i più grandi al mondo nel loro genere, non sono mai stati rivelati pubblicamente dal gigante asiatico. A renderla preoccupante, invece, è un altro aspetto: mentre le aziende occidentali si stanno affrettando a costruire veicoli sottomarini extra large, la Cina ha dimostrato di essere molto più avanti sul dossier sia in termini di investimenti che di ambizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sottomarini XXL cinesi in azione: cosa succede e cosa svela il test segreto