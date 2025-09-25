Sottomarini XXL cinesi in azione | cosa succede e cosa svela il test segreto

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strani movimenti nel Mar Cinese Meridionale. Negli ultimi mesi la Marina cinese avrebbe più volte testato i suoi sottomarini senza equipaggio nei pressi dell'isola di Hainan. A rendere la vicenda misteriosa c'è il fatto che i mezzi impiegati da Pechino, di gran lunga i più grandi al mondo nel loro genere, non sono mai stati rivelati pubblicamente dal gigante asiatico. A renderla preoccupante, invece, è un altro aspetto: mentre le aziende occidentali si stanno affrettando a costruire veicoli sottomarini extra large, la Cina ha dimostrato di essere molto più avanti sul dossier sia in termini di investimenti che di ambizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sottomarini xxl cinesi in azione cosa succede e cosa svela il test segreto

© Ilgiornale.it - Sottomarini XXL cinesi in azione: cosa succede e cosa svela il test segreto

In questa notizia si parla di: sottomarini - cinesi

Trump-Putin, schermaglie nucleari: i sottomarini Usa, i missili russi e i mercenari cinesi tra i soldati di Mosca

Sottomarini XXL cinesi in azione: cosa succede e cosa svela il test segreto.

sottomarini xxl cinesi azioneSottomarini XXL cinesi in azione: cosa succede e cosa svela il test segreto - La Cina testa in segreto enormi droni sottomarini al largo di Hainan superando i progetti occidentali. Come scrive msn.com

Nuove norme Usa sui cavi sottomarini per affrontare il rischio alla sicurezza rappresentato dalla Cina - Nuove norme Usa sui cavi sottomarini per affrontare il rischio alla sicurezza rappresentato dalla Cina. Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sottomarini Xxl Cinesi Azione