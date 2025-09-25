Sotto la giacca un affresco | Paolorossi fa viaggiare l’arte di Filottrano
Dalle stanze affrescate dei palazzi nobiliari marchigiani alle fodere di seta che scivolano sulle passerelle: a Filottrano, la moda diventa la voce discreta di un patrimonio artistico nascosto, grazie all’intuizione di Luca Paolorossi, sindaco, sarto delle celebrità e candidato alle prossime regionali. La seta che custodisce i palazzi Ogni giacca uscita dalla Sartoria Paolorossi contiene . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sotto - giacca
Affidabile sotto la pioggia e leggera nello zaino: la giacca che ti mancava è in offerta su Amazon
Polo sotto la giacca: sì, ma solo così – Il consiglio di Vincenzo Di Luca (Video).
Un tailleur in punto Milano: comodissimo, elegante e perfetto per l’ufficio. Il completo si adatta a ogni giornata lavorativa con stile e praticità, e il sotto giacca dona carattere al tailleur e quindi all’outfit Un look smart, curato e versatile, da indossare dal mattino fin - facebook.com Vai su Facebook
Filottrano veste l’arte: gli affreschi dei Palazzi storici diventano moda grazie a Luca Paolorossi - La sartoria, la bellezza, l’arte si fondono in un nuovo progetto del sarto dei vip, sindaco di Filottrano e candidato alle prossime elezioni regionali nelle Marche, Luca Paolorossi. Da padovanews.it