Sotto la giacca un affresco | Paolorossi fa viaggiare l’arte di Filottrano

Dalle stanze affrescate dei palazzi nobiliari marchigiani alle fodere di seta che scivolano sulle passerelle: a Filottrano, la moda diventa la voce discreta di un patrimonio artistico nascosto, grazie all’intuizione di Luca Paolorossi, sindaco, sarto delle celebrità e candidato alle prossime regionali. La seta che custodisce i palazzi Ogni giacca uscita dalla Sartoria Paolorossi contiene . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Filottrano veste l’arte: gli affreschi dei Palazzi storici diventano moda grazie a Luca Paolorossi - La sartoria, la bellezza, l’arte si fondono in un nuovo progetto del sarto dei vip, sindaco di Filottrano e candidato alle prossime elezioni regionali nelle Marche, Luca Paolorossi. Da padovanews.it

