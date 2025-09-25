Sostenibilità le imprese italiane corrono non tutte verso il futuro

AGI - La sostenibilità non è più una scelta opzionale per le aziende, ma una condizione necessaria per restare sul mercato. Non a caso, il settore della consulenza ESG - cioè quei servizi che aiutano a misurare e migliorare l’impatto ambientale, sociale e di governance - cresce a ritmi record: secondo le stime, entro il 2028 varrà oltre 48 miliardi di dollari a livello globale, con un incremento annuo del 27%. In Italia il quadro è a due velocità: Lombardia e Piemonte guidano la classifica delle regioni più virtuose, con più del 60% delle imprese già adeguate agli standard di sostenibilità. Bene anche il Lazio, mentre in altri settori, come l’agricoltura, oltre un terzo delle aziende è ancora in ritardo. 🔗 Leggi su Agi.it

