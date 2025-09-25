Sostenibilità le imprese italiane corrono non tutte verso il futuro
AGI - La sostenibilità non è più una scelta opzionale per le aziende, ma una condizione necessaria per restare sul mercato. Non a caso, il settore della consulenza ESG - cioè quei servizi che aiutano a misurare e migliorare l’impatto ambientale, sociale e di governance - cresce a ritmi record: secondo le stime, entro il 2028 varrà oltre 48 miliardi di dollari a livello globale, con un incremento annuo del 27%. In Italia il quadro è a due velocità: Lombardia e Piemonte guidano la classifica delle regioni più virtuose, con più del 60% delle imprese già adeguate agli standard di sostenibilità. Bene anche il Lazio, mentre in altri settori, come l’agricoltura, oltre un terzo delle aziende è ancora in ritardo. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
#Sostenibilità, meno imprese saranno obbligate a redigere il #bilancio Vai su X
Innovazione e Sostenibilità: i due pilastri dell’impresa che evolve Innovazione e Sostenibilità non sono più slogan da bilancio, ma pilastri concreti su cui si regge la competitività delle imprese. L’Evolution Horizon Award 2025 nasce proprio per premiare - facebook.com Vai su Facebook
"Le imprese italiane preoccupate": dazi e prodotti italiani, cosa succede dopo l'accordo - "Le imprese italiane, pur salutando con favore un'intesa con gli Usa, sono preoccupate" a dirlo è il presidente di Confindustria Orsini. Secondo rainews.it
Imprese, fatturato 2025 in crescita per le aziende italiane - ll giro d’affari delle società di capitali, pari al 75% del fatturato totale delle aziende italiane, quest’anno aumenterà a un trend appena sopra a quello del 2024. Da ilmessaggero.it
Simest fa crescere le imprese italiane in America Latina - Da anni al servizio dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, Simest ha rafforzato la propria presenza in America Latina con l'apertura della sede di San Paolo, hub strategico per il Brasile ... Da ansa.it