Sostegno al popolo palestinese l' associazione Sciacca turismo | Non possiamo restare in silenzio
L’associazione Sciacca Turismo lancia un appello accorato affinché il mondo del turismo locale, in tutte le sue espressioni – operatori, strutture ricettive, guide, associazioni culturali – si unisca in un gesto collettivo di responsabilità e solidarietà. In un momento storico segnato da gravi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Modena accoglie i bambini Saharawi: la Provincia rinnova il sostegno alla causa del popolo in esilio
Giornata dell'indipendenza dell'Ucraina: Azione Lecco ribadisce sostegno al popolo
Petizione delle associazioni della Valle Varaita per il riconoscimento della Palestina: il sostegno del Comune di Piasco - La sindaca Stefania Dalmasso: “La pace non si costruisce soltanto nei grandi tavoli internazionali, ma nel lavoro costante delle comunità locali” ... Lo riporta targatocn.it
Faenza. Il Consiglio comunale ha approvato l’Ordine del giorno a sostegno della Palestina - Il Consiglio comunale di Faenza, martedì 23 settembre, ha discusso ed approvato un Ordine del Giorno con cui si chiedeva al Comune di assumere iniziative ... Come scrive ravennanotizie.it