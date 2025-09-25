Sosta tariffata in arrivo ulteriori esenzioni e sconti
È stata pubblicata questa mattina sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia la delibera di giunta n. 208 che apporta un ulteriore miglioramento del servizio di sosta a pagamento, con una significativa estensione della platea di beneficiari di tariffe a prezzo agevolato. Gli assessori Giulio e De. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: sosta - tariffata
? MOBILITÀ. IANNARELLI (FDI): ZONE 30, SCELTA IDEOLOGICA E PER FARE CASSA (DIRE) Roma, 1 set. - "Dopo l'estensione della fascia verde, i varchi Ztl, la rimozione di tutti gli stalli di sosta gratuiti e l'aumento della sosta tariffata, arriva l`ennesima sc - facebook.com Vai su Facebook