Sosta tariffata in arrivo ulteriori esenzioni e sconti

Foggiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata questa mattina sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia la delibera di giunta n. 208 che apporta un ulteriore miglioramento del servizio di sosta a pagamento, con una significativa estensione della platea di beneficiari di tariffe a prezzo agevolato. Gli assessori Giulio e De. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

