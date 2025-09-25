Sosta a pagamento anche con la carta di credito in arrivo a novembre 36 nuovi parcometri

LA NOVITÀ. Si pagherà con carta anche contactless. Al via una campagna d’informazione per riempire le strutture in periferia. Berlanda: «Più alternative». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

sosta pagamento carta creditoSosta a pagamento anche con la carta di credito, in arrivo a novembre 36 nuovi parcometri - Al via una campagna d'informazione per riempire le strutture in periferia.

