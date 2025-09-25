Sospetta fuoriuscita di gasolio da un treno merci | intervengono i pompieri Disagi per i viaggiatori

Ravennatoday.it | 25 set 2025

Disagi per chi viaggia in treno, tutto a causa di una presunta fuoriuscita di gasolio che sarebbe avvenuta oggi dalla cisterna di un treno merci alla stazione ferroviaria di Faenza. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polfer e il personale di Rfi. Sono in corso tutti gli accertamenti sul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

sospetta - fuoriuscita

