Sospetta fuoriuscita di gasolio da un treno | intervengono i pompieri Disagi per i viaggiatori diretti a Rimini
Disagi per chi viaggia in treno, tutto a causa di una presunta fuoriuscita di gasolio che sarebbe avvenuta oggi dalla cisterna di un treno merci alla stazione ferroviaria di Faenza. La notizia è riportata da RavennaToday. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polfer e il personale di Rfi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: sospetta - fuoriuscita
Sospetta fuoriuscita di gasolio da un treno merci: intervengono i pompieri. Disagi per i viaggiatori
L’oggetto interstellare 3I/Atlas è un’astronave aliena. Questo è ciò che si legge da più parti su internet. Chi sostiene questo punto di vista fa riferimento alla traiettoria sospetta di 3I/Atlas. Altri invece tirano in ballo il senso della coda opposta al sole, come s - facebook.com Vai su Facebook