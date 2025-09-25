Sospetta fuoriuscita di gasolio da un treno | intervengono i pompieri Disagi per i viaggiatori diretti a Rimini

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi per chi viaggia in treno, tutto a causa di una presunta fuoriuscita di gasolio che sarebbe avvenuta oggi dalla cisterna di un treno merci alla stazione ferroviaria di Faenza. La notizia è riportata da RavennaToday. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polfer e il personale di Rfi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sospetta - fuoriuscita

Sospetta fuoriuscita di gasolio da un treno merci: intervengono i pompieri. Disagi per i viaggiatori

Cerca Video su questo argomento: Sospetta Fuoriuscita Gasolio Treno