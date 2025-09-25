Sospesa dal Questore per quindici giorni l' attività di una sala Scommesse
Arezzo, 25 settembre 2025 – Vlt. Il Questore della Provincia di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell'attività di una sala scommessevlt regolarmente autorizzata all'esercizio ed alla raccolta di giochi pubblici attraverso il negozio di gioco inserito nella prima periferia della città di Arezzo. Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato adottato a seguito di diversi controlli effettuati dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura dai quali è emerso che l'esercizio in questione continua ad essere abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, visto che già a giugno di quest'anno il Questore della Provincia di Arezzo aveva emesso un analogo provvedimento di sospensione della licenza di PS ex art. 🔗 Leggi su Lanazione.it
