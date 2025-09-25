Sos medico di famiglia Il dottor Davide Giglio a metà tra due comuni
A partire da mercoledì 1 ottobre, per far fronte ad un nuovo pensionamento, quello del dottor Alessandro Baldanzi, il dottor Davide Giglio farà ambulatorio anche a Castelfiorentino. Lo ha fatto sapere l’Asl tramite l’amministrazione, facendo così il punto relativo alla situazione dei medici di base a Castelfiorentino. Il dottor Giglio, che ha il primo ambulatorio a Montespertoli, a Castelfiorentino visiterà i pazienti nell’ambulatorio di via Cesare Pavese su appuntamento il mercoledì dalle 16 alle 18 ed il giovedì dalle 9 alle 11. Il Comune fa sapere che i cittadini hanno la possibilità di cambiare il proprio medico di base anche rivolgendosi alle farmacie comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: medico - famiglia
"Centre de Sante - Uniti per donare", in Congo l'ambulatorio medico nel nome di 'Cicce': il grazie della famiglia
“Ero perplesso quando ho visto Lino Banfi a Un medico in famiglia. Venivo dal teatro d’autore. Lui era pop, ecco il pregiudizio scemo”: lo rivela Giulio Scarpati
Giulio Scarpati, che fine ha fatto Lele di "Un medico in famiglia": cosa fa e dove vive oggi
Dott. Giuseppe Rivaldo - Medico di Famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Sos medico di famiglia. Il dottor Davide Giglio a metà tra due comuni; Osimo, sos medici di famiglia, ne mancano 7: «Atto aziendale, chi parla con l’Ast?»; Con SOS Dottore hai un medico (vero!) in tasca H24 via smartphone.
Sos medico di famiglia. Il dottor Davide Giglio a metà tra due comuni - A partire da mercoledì 1 ottobre, per far fronte ad un nuovo pensionamento, quello del dottor Alessandro Baldanzi, il dottor Davide Giglio farà ambulatorio anche a Castelfiorentino. Come scrive lanazione.it
Sos dottori di famiglia. A San Rocco arrivano i rinforzi ma i camici restano pochi - Si tratta della dottoressa Valeria Ginanni, che prende in carico i pazienti del dottor Claudio Perego (a riposo), ... Da ilgiorno.it