A partire da mercoledì 1 ottobre, per far fronte ad un nuovo pensionamento, quello del dottor Alessandro Baldanzi, il dottor Davide Giglio farà ambulatorio anche a Castelfiorentino. Lo ha fatto sapere l’Asl tramite l’amministrazione, facendo così il punto relativo alla situazione dei medici di base a Castelfiorentino. Il dottor Giglio, che ha il primo ambulatorio a Montespertoli, a Castelfiorentino visiterà i pazienti nell’ambulatorio di via Cesare Pavese su appuntamento il mercoledì dalle 16 alle 18 ed il giovedì dalle 9 alle 11. Il Comune fa sapere che i cittadini hanno la possibilità di cambiare il proprio medico di base anche rivolgendosi alle farmacie comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos medico di famiglia. Il dottor Davide Giglio a metà tra due comuni