Piccole opere d’arte realizzate con le sue mani. Le stesse che da tanti anni difendono gli sfrattati dall’incubo di ritrovarsi in mezzo alla strada. Sabato e domenica, al Giardino dei Gelsi (piazza Primo Maggio) a Trezzo, Gianluigi Colombo, referente del Sicet in città e dintorni, venderà le proprie creazioni - quadri e suppellettili in legno - per finanziare le cause contro la vendita di case popolari. "Un sistema che a Milano ha già fatto saltare 1.330 alloggi pubblici e la povera gente non sa più dove sbattere la testa – racconta – ecco perché serve un fondo". Per lui, una battaglia che va avanti da una vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos abitare, l’arte della battaglia: "Un fondo per finanziare le cause"