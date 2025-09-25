Sorpresi lavoratori in nero Denunciate tre persone

False attestazioni su formazione dei dipendenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sono i reati contestati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Lucca, coadiuvati dai militari della stazione carabinieri di Altopascio, ad una pizzeria della cittadina del Tau. A seguito di un controllo, hanno sospeso l’attività del locale per lavoro "nero" e gravi violazioni in materia di sicurezza. Al momento dell’arrivo dei militari per l’ispezione, su quattro dipendenti presenti sul luogo di lavoro, uno non era in regola e per questo motivo i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sorpresi lavoratori in nero . Denunciate tre persone

