Sopravvissuto – The Martian | quanto è realistico il film con Matt Damon?

Sopravvissuto – The Martian ( qui la recensione ) è uno di quei film di fantascienza che sembrano altamente tecnici e realistici a una persona comune, ma le imprecisioni scientifiche contenute nel film farebbero alzare gli occhi al cielo a un vero ingegnere della NASA. Il numero di film di fantascienza e sui viaggi spaziali prodotti ogni anno suggerisce che il pubblico abbia una naturale curiosità per l’argomento; detto questo, i film di Hollywood non sono sempre scientificamente accurati. Piuttosto che assicurarsi che tutti i calcoli siano corretti, registi e produttori tendono a privilegiare la creazione di un film d’azione coinvolgente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it